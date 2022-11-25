В Караганде поймали россиянина с двойным гражданством

В Караганде гражданина России оштрафовали почти на полмиллиона тенге за двойное гражданство, сообщает Zakon.kz.

В ходе проверки авиарейса Москва – Караганда сотрудниками миграционной службы в аэропорту города был задержан 34-летний мужчина. В ходе проверки у задержанного выявлено двойное гражданство. Одно казахстанское, другое – гражданина РФ.

"В отношении правонарушителя транспортными полицейскими составлен административный протокол по ч.2 ст.496 КоАП РК "Несообщение в установленные законодательством Республики Казахстан сроки факта приобретения иностранного гражданства". Пресс-служба Департамента полиции на транспорте

Решением Бухар-Жырауского районного суда Карагандинской области гражданин России привлечен к ответственности в виде административного штрафа в размере 428 820 тенге.

По данным ведомства, с начала текущего года ДП на транспорте за нарушение законодательства РК в области миграции населения к административной ответственности привлечено всего 1136 граждан. В том числе 53 гражданина с двойным гражданством.

За пределы Казахстана выдворены 194 иностранца. Всем им закрыт въезд в страну сроком на 5 лет.

23 сентября в МИД разъяснили порядок въезда и пребывания россиян в Казахстане.