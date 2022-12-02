Токаев переназначил акима Мангистауской области
Соответствующий указ опубликован на Акорде.
"Назначить Ногаева Нурлана Аскаровича акимом Мангистауской области", – говорится в официальном сообщении.
Нурлан Ногаев родился в 1967 году в Актюбинской области.
В 1993 году окончил Московскую государственную академию нефти и газа им. И.М. Губкина, в 1999 – Казахскую государственную академию управления.
Трудовой стаж начал в 1984 году с электромонтера. В 2006 году являлся исполнительным директором АО "НК "КазМунайГаз".
С 2007 по 2010 год был заместителем акима Западно-Казахстанской области.
С 2012 по 2016 год занимал пост акима Западно-Казахстанской области.
С 2019 по 2021 год был министром энергетики.
7 сентября 2021 года его назначили акимом Мангистауской области.
Ранее сообщалось, что указом президента Казахстана Нуржан Нуржигитов остался акимом Жамбылской области.