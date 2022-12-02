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Токаев переназначил акима Мангистауской области

Токаев переназначил акима Мангистауской области Фото: gov.kz
2 декабря президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил Нурлана Ногаева акимом Мангистауской области, сообщает Zakon.kz.

Соответствующий указ опубликован на Акорде.

"Назначить Ногаева Нурлана Аскаровича акимом Мангистауской области", – говорится в официальном сообщении.

Нурлан Ногаев родился в 1967 году в Актюбинской области.

В 1993 году окончил Московскую государственную академию нефти и газа им. И.М. Губкина, в 1999 – Казахскую государственную академию управления.

Трудовой стаж начал в 1984 году с электромонтера. В 2006 году являлся исполнительным директором АО "НК "КазМунайГаз".

С 2007 по 2010 год был заместителем акима Западно-Казахстанской области.

С 2012 по 2016 год занимал пост акима Западно-Казахстанской области.

С 2019 по 2021 год был министром энергетики.

7 сентября 2021 года его назначили акимом Мангистауской области.

Ранее сообщалось, что указом президента Казахстана Нуржан Нуржигитов остался акимом Жамбылской области.

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Ногаев Нурлан Токаев Касым-Жомарт Мангистауская область
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