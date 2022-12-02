Айдос Ербосынулы записал видеообращение к казахстанцам после выписки из клиники

Казахстанский боксер Айдос Ербосынулы, который находился на лечении в американской клинике после операции, вышел из больницы и первым делом отправил послание своим болельщикам 2 декабря, сообщает Zakon.kz.

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В своем видеообращении казахстанский спортсмен поблагодарил всех соотечественников за поддержку в его адрес.

6 ноября в Лас-Вегасе (США) Айдос Ербосынулы проиграл нокаутом кубинцу Давиду Моррела, в ходе которого получил тяжелую травму. В одной из больниц американского города Миннеаполис нашему боксеру срочно провели операцию. Спустя время спортсмен выписался из клиники.

Казахстанский боксер Айдос Ербосынулы поделился первым фото после выхода из комы.