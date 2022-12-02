Казахстанский боксер Айдос Ербосынулы поделился первым фото после выхода из комы
Фото: Instagram/yerbossynuly_aidos
Казахстанский боксер Айдос Ербосынулы впервые за долгое время выложил фотографию в Instagram 2 декабря, сообщает Zakon.kz.
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6 ноября казахстанский боксер второго среднего веса Айдос Ербосынулы оказался в критическом состоянии после поражения нокаутом от кубинца Давида Морреля в их бою за титул WBA Regular.
Глава государства Касым-Жомарт Токаев направил слова поддержки спортсмену, который показал на профессиональном ринге высокое мастерство и подлинное мужество.
16 ноября из-за океана поступила положительная информация о состоянии здоровья казахстанского боксера Айдоса Ербосынулы.
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