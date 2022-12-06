Глава Минторговли прокомментировал цены на рис

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Заместитель премьер-министра – министр торговли и интеграции Казахстана Серик Жумангарин в кулуарах правительства заявил, что в некоторых торговых сетях рис продают по 275 тенге за килограмм, сообщает корреспондент Zakon.kz.

"Есть рис по 275 тенге в супермаркетах. Если вы пройдетесь и купите одинаковый набор продуктов в разных торговых сетях, просто для себя эксперимент сделайте, то разницу в стоимости почувствуете, даже среди сетевых магазинов класса А". Заместитель премьер-министра – министр торговли и интеграции РК Серик Жумангарин По словам министра, в 2019-2020 годах в Казахстане произвели 550 тыс. тонн риса. В этом году планируем производить 507 тыс. тонн. "Экспортировали около 120 тыс. тонн, импортируем совсем мало мы. В этом году за 10 месяцев мы экспортировали 76 тыс. тонн. На сегодня у нас порядка 250 тыс. тонн запасов есть. При месячном объеме потребления порядка 80 тыс. тонн, никаких угроз нет". Серик Жумангарин Ранее про ситуацию с рисом высказался министр сельского хозяйства Казахстана Ербол Карашукеев. Читайте также Доллар существенно подорожал на торгах 6 декабря В Казахстане повысили максимальные ставки по тенговым депозитам Курсы валют на 6 декабря в обменниках Казахстана

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