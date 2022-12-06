Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Выборы президента РК-2022 #Чемпионат мира по футболу 2022
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Глава Минторговли прокомментировал цены на рис

Глава Минторговли прокомментировал цены на рис Фото: pixabay
Заместитель премьер-министра – министр торговли и интеграции Казахстана Серик Жумангарин в кулуарах правительства заявил, что в некоторых торговых сетях рис продают по 275 тенге за килограмм, сообщает корреспондент Zakon.kz.
"Есть рис по 275 тенге в супермаркетах. Если вы пройдетесь и купите одинаковый набор продуктов в разных торговых сетях, просто для себя эксперимент сделайте, то разницу в стоимости почувствуете, даже среди сетевых магазинов класса А". Заместитель премьер-министра – министр торговли и интеграции РК Серик Жумангарин

По словам министра, в 2019-2020 годах в Казахстане произвели 550 тыс. тонн риса. В этом году планируем производить 507 тыс. тонн.

"Экспортировали около 120 тыс. тонн, импортируем совсем мало мы. В этом году за 10 месяцев мы экспортировали 76 тыс. тонн. На сегодня у нас порядка 250 тыс. тонн запасов есть. При месячном объеме потребления порядка 80 тыс. тонн, никаких угроз нет". Серик Жумангарин

Ранее про ситуацию с рисом высказался министр сельского хозяйства Казахстана Ербол Карашукеев.

Читайте также

Доллар существенно подорожал на торгах 6 декабря

В Казахстане повысили максимальные ставки по тенговым депозитам

Курсы валют на 6 декабря в обменниках Казахстана

Тамила Языкова
МТИ РК Жумангарин Серик Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Лепс бросил микрофон и ушел со сцены во время концерта
Не самый лучший день: Лепс бросил микрофон и ушел со сцены во время концерта
Найден мертвым начальник участка
Найден мертвым начальник участка ТЭЦ Экибастуза
казахские двойные имена новорожденных девочек
Топ-5 двойных казахских имен для девочек
торги на бирже
Доллар существенно подорожал на торгах 6 декабря
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления