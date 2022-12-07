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В 600 км от Алматы зафиксировано землетрясение

В 600 км от Алматы зафиксировано землетрясение Фото: pixabay
Сейсмологи сообщили о произошедшем накануне землетрясении в 22:03 в 617 км на юго-запад от Алматы, сообщает Zakon.kz

По информации сети сейсмических станций ТОО «СОМЭ» МЧС РК, эпицентр находился на территории Таджикистана.

Энергетический класс землетрясения 11.2. Магнитуда MPV 5.1. Координаты эпицентра 39.12° с.ш. 71.92° в.д. Глубина 20 км.

Сведений об ощутимости (по шкале МSК-64): нет.

Ранее 5 дней назад также фиксировали подземные толчки. Эпицентр землетрясения находился в 698 километрах на северо-восток от Алматы на территории Казахстана.

А 29 ноября сейсмолог рассказал, стоит ли ожидать сильных землетрясений в Алматы.

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