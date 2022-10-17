В Шымкенте на стройке погиб рабочий

В Шымкенте Управлением полиции Каратауского района начато досудебное расследование по факту гибели рабочего на стройке, сообщает Zakon.kz.

Как следует из публикации в Telegram-канале polisia.kz, факт зарегистрирован в ЕРДР по ст. 277 УК РК ("Нарушение правил безопасности при ведении горных или строительных работ").





По уголовному делу назначена судебно-медицинская экспертиза, – говорится в сообщении.

Отмечается, что следственные действия продолжаются.

14 октября в Мангистауской области произошел несчастный случай – на перегоне "РЗД-14-РЗД-15" при проведении кабельных работ на рабочего упала бетонная опора. Он погиб на месте. Расследование проводится по ст. 156 УК РК ("Нарушение правил охраны труда").