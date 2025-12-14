#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+4°
$
522.38
612.6
6.54
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+4°
$
522.38
612.6
6.54
Происшествия

Трагедия произошла на стройке в Астане: рабочий разбился насмерть, сорвавшись с высоты

Скорая помощь, медицинская служба, машина скорой помощи, машины скорой помощи, автомобиль скорой помощи, карета скорой помощи, бригада скорой помощи, скорая медицинская помощь, скорая медпомощь, фото - Новости Zakon.kz от 14.12.2025 21:02 Фото: Zakon.kz
В Астане по факту гибели рабочего на территории одного из строящихся жилых комплексов начато досудебное расследование, сообщает Zakon.kz.

Об этом Zakon.kz сообщили в Департаменте полиции города.

По данным полиции, инцидент произошел 14 декабря во время проведения фасадных работ. По предварительным данным, на строительной площадке сорвался трос подвесного подъемника. В результате происшествия находившийся внутри 41-летний мужчина выпал с высоты и от полученных травм скончался на месте.

В полиции отметили, что расследование проводится по факту нарушения правил безопасности при выполнении строительных работ. В настоящее время следственные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось о другом происшествии. Поезд сбил насмерть четверых работников.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
Читайте также
Рабочий сорвался с высоты на стройке завода в Карагандинской области
17:20, 03 ноября 2024
Рабочий сорвался с высоты на стройке завода в Карагандинской области
Рабочего насмерть придавило автопогрузчиком в Акмолинской области: начато расследование
11:29, 10 августа 2024
Рабочего насмерть придавило автопогрузчиком в Акмолинской области: начато расследование
По факту гибели рабочих в Темиртау проводится досудебное расследование
15:46, 25 августа 2024
По факту гибели рабочих в Темиртау проводится досудебное расследование
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: