Трагедия произошла на стройке в Астане: рабочий разбился насмерть, сорвавшись с высоты

В Астане по факту гибели рабочего на территории одного из строящихся жилых комплексов начато досудебное расследование, сообщает Zakon.kz.

Об этом Zakon.kz сообщили в Департаменте полиции города.

По данным полиции, инцидент произошел 14 декабря во время проведения фасадных работ. По предварительным данным, на строительной площадке сорвался трос подвесного подъемника. В результате происшествия находившийся внутри 41-летний мужчина выпал с высоты и от полученных травм скончался на месте.

В полиции отметили, что расследование проводится по факту нарушения правил безопасности при выполнении строительных работ. В настоящее время следственные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего.

