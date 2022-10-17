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В Акмолинской области в ДТП погиб полицейский

В Акмолинской области в ДТП погиб полицейский Фото: Telegram/POLICE_of_KZ
Распространяемую в социальных сетях информацию о гибели в дорожно-транспортном происшествии сотрудника полиции прокомментировали в Департаменте полиции Акмолинской области, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве уточнили, что 17 октября около 2:00 в городе Акколь произошло ДТП, в результате которого погиб следователь Отдела полиции Аккольского района.



В Акмолинской области в ДТП погиб полицейский

Фото: Telegram/POLICE_of_KZ



Предварительно установлено, что водитель Toyota Carina не справился с управлением и допустил столкновение с Seat Alhambra. В результате аварии водитель скончался на месте происшествия, двое пассажиров иномарки и двое пассажиров второй автомашины доставлены в медицинское учреждение. Водитель Seat Alhambra не пострадал, - говорится в сообщении.


По данному факту проводится досудебное расследование по ст. 345 ч. 3 УК РК ("Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами").

Также в областном ДП сообщили, что ДТП произошло во внеслужебное время на личной автомашине сотрудника полиции.

Ранее сообщалось, что в соцсетях появилось видео необычной погони в Жанаозене - полицейский бежит за своим коллегой на штрафстоянке. В Департаменте полиции Мангистауской области отметили, что в настоящее время проводится служебная проверка. Действия данного сотрудника рассмотрит дисциплинарная комиссия.

Динара Халдарова
Акмолинская область
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