В Акмолинской области в ДТП погиб полицейский

Распространяемую в социальных сетях информацию о гибели в дорожно-транспортном происшествии сотрудника полиции прокомментировали в Департаменте полиции Акмолинской области, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве уточнили, что 17 октября около 2:00 в городе Акколь произошло ДТП, в результате которого погиб следователь Отдела полиции Аккольского района.









Фото: Telegram/POLICE_of_KZ











Предварительно установлено, что водитель Toyota Carina не справился с управлением и допустил столкновение с Seat Alhambra. В результате аварии водитель скончался на месте происшествия, двое пассажиров иномарки и двое пассажиров второй автомашины доставлены в медицинское учреждение. Водитель Seat Alhambra не пострадал, - говорится в сообщении.





По данному факту проводится досудебное расследование по ст. 345 ч. 3 УК РК ("Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами").

Также в областном ДП сообщили, что ДТП произошло во внеслужебное время на личной автомашине сотрудника полиции.

Ранее сообщалось, что в соцсетях появилось видео необычной погони в Жанаозене - полицейский бежит за своим коллегой на штрафстоянке. В Департаменте полиции Мангистауской области отметили, что в настоящее время проводится служебная проверка. Действия данного сотрудника рассмотрит дисциплинарная комиссия.