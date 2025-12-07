#Казахстан в сравнении
Общество

Полицейский погиб в ДТП на трассе Акмолинской области

погибший полицейский, фото - Новости Zakon.kz от 07.12.2025 17:13 Фото: ДП Акмолинской области
7 декабря 2025 года в Акмолинской области при несении службы погиб инспектор патрульной полиции старший лейтенант Асанали Аскербеков, сообщает Zakon.kz.

Департамент полиции Акмолинской области проводит расследование по факту гибели инспектора патрульной полиции при исполнении служебных обязанностей.

"Трагический инцидент произошел 7 декабря текущего года на автодороге Астана – Ерейментау – Шидерты. Предварительно установлено, что водитель Toyota Camry не справился с рулевым управлением и допустил наезд на инспектора патрульной полиции, который обеспечивал безопасность дорожного движения, предупреждая водителей об опасности, снижении скорости и сужении проезжей части". ДП Акмолинской области

В департаменте заверили, что по данному факту будет "проведено тщательное и объективное расследование".

