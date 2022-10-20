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Томас Бах призвал олимпийское сообщество к миру

Томас Бах призвал олимпийское сообщество к миру Фото: Zakon.kz
На открытии XXVI Генеральной ассамблеи Ассоциации национальных Олимпийских комитетов (АНОК), которая проходит в Сеуле, Республика Корея, президент МОК Томас Бах сделал ряд серьезных заявлений, призвав Олимпийское сообщество к миру, сообщает Zakon.kz.

"Дайте миру шанс" - так прозвучал его ключевой посыл, который затронул такие актуальные темы, как продолжающая война в Украине, недавняя аннексия украинских областей и как на это "вынужден реагировать" МОК.


Для МОК это означает, что санкции против российских и белорусских государств и правительств должны и останутся в силе.Томас Бах

Он отметил, что это решение далось с трудом Международному олимпийскому комитету.


Потому что они касаются спортсменов и спортивных чиновников, которые не развязывали эту войну и которые не несут за нее ответственность. Но нам пришлось принять эти защитные меры. Потому что единственный способ защитить нашу миссию - рекомендовать запретить спортсменам двух стран участвовать в международных соревнованиях. Если бы мы этого не сделали, то по принципу домино, это повлекло бы еще более жестокую дискриминацию, гонения и конфликты.Томас Бах

Глава МОК призвал все мировое спортивное сообщество, без исключений, объединиться и придерживаться рекомендаций МОК, а также защищать олимпийское движение от политики и ее вмешательства.


Давайте продолжим этот путь вместе. Давайте двигаться быстрее, давайте стремиться выше, давайте становиться сильнее — вместе.Томас Бах


Ранее сообщалось, что в Сеуле проходит XXVI Генеральная ассамблея Ассоциация национальных олимпийских комитетов (АНОК), которая собрала в одном месте более 1000 делегатов.


Динара Халдарова
Сеул Южная Корея
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