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В Кульсары пенсионер насмерть сбил подростка

В Кульсары пенсионер насмерть сбил подростка Фото: Telegram/POLICE_of_KZ
В Кульсары 73-летний водитель автомобиля Toyota Prado сбил 11-летнего подростка, который скончался на месте происшествия, сообщает Zakon.kz.

Как уточняется в telegram-канале polisia.kz, смертельный наезд произошел  20 октября около 07:45.

По данному факту проводится досудебное расследование по ч. 3 ст. 345 УК РК, – говорится в сообщении.


В Астане 19 октября в 07:49 водитель автомобиля Range Rover сбил 16-летнюю девочку на пешеходном переходе, где не работал светофор. Пострадавшую госпитализировали. По данному факту проводится дознание.

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