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Грузовик насмерть сбил подростка в Алматы

Грузовик насмерть сбил подростка в Алматы Фото: Zakon.kz
В Алматы водитель грузовика насмерть сбил подростка и скрылся с места происшествия, сообщает Zakon.kz.

Трагедия произошла в микрорайоне Калкаман. Автомашина ГАЗ-53 на пешеходном переходе сбила подростка.  После совершения ДТП водитель скрылся с места происшествия. Мальчик погиб на месте.

"Спустя сутки водитель был задержан в Алматинской области, в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Машину обнаружили на соседней улице, там он ее бросил после наезда, а сам скрылся", – рассказал начальник отдела розыска Кайсар Тулебеков.

Как установили полицейские, что в 2020 году водитель был лишен прав на 7 лет. Сейчас он взят под стражу. 

Ранее самосвал насмерть сбил 14-летнего подростка в Алматы.

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