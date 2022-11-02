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15-летний казахстанец стал чемпионом мира по джиу-джитсу

15-летний казахстанец стал чемпионом мира по джиу-джитсу Фото: Facebook/rscatyrau
На чемпионате мира по джиу-джитсу в Абу-Даби (Объединенные Арабские Эмираты) чемпионом мира стал атырауский спортсмен Болашак Суйекенов, сообщает Zakon.kz.

По данным региональной службы коммуникаций Атырауской области, 15-летний казахстанец соревновался в весовой категории 38 кг.

15-летний казахстанец стал чемпионом мира по джиу-джитсу

Фото: Facebook/rscatyrau

Как отметил главный тренер Айбар Есенгалиев, готовили казахстанских учеников очень долго.

Для участия в чемпионате мира необходимы постоянные тренировки, упорный труд, стремление к победе. Наши спортсмены продолжают участвовать и показывать свои результаты. Соревнования проходят на высоком уровне, - подчеркнул он.

В общем зачете казахстанская сборная лидирует в одиночном разряде.

Чемпионат мира по джиу-джитсу в Абу-Даби стартовал 28 октября 2022 года и будет проходить до 8 ноября. В нем принимают участие 1,5 тыс. спортсменов из 65 государств, 28 спортсменов – из региона.

1 ноября 2022 года стало известно, что в Казахстане увеличили размер ежемесячного пожизненного обеспечения казахстанских спортсменов и тренеров победителей и призеров Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских игр, а также победителей Чемпионатов мира по олимпийским видам спорта. Изначально выплата составляла 24 МРП (76 380 тенге), в 2022 году объем ежемесячного обеспечения вырос до 100 МРП (318 000 тенге). Для получения выплаты спортсмены и тренеры должны иметь 20-летний стаж работы в сфере спорта.

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