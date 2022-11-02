Казахстанец получил должность в ИКАО

В офисе Европейского/Североатлантического бюро ИКАО в Париже (Франция) период с 1 по 4 ноября 2022 года проходит 10-ое совещание специальной группы по авиационной безопасности - Европа и Северная Атлантика (ENAVSECG/10), организуемый региональным бюро ИКАО, сообщает Zakon.kz.

Как отметили в Комитете гражданской авиации МИИР РК, в первый день юбилейного совещания состоялись выборы нового председателя и его заместителей специальной группы по авиационной безопасности - ENAVSECG/10. В голосовании участвовали государства-члены Европейского/Североатлантического бюро ИКАО в Париже (EUR/NAT).

По результатам голосования одним из вице-председателей специальной группы по авиационной безопасности - ENAVSECG/10 избран кандидат от Казахстана Еспотанов Дархан Инкарбекович – заместитель генерального директора АО "Авиационная администрация Казахстана". Председателем избран кандидат от Франции, вторым вице-председателем представитель Латвии. Пресс-служба КГА

В ведомстве отметили, что избрание казахстанского представителя на эту должность будет способствовать повышению статуса страны на международной арене и укрепит позиции в области авиационной безопасности, как лидера в Центральной Азии.

Основная функция председателя и вице-председателей - организация ежегодных совещании специальной группы по авиационной безопасности, обеспечение на площадке группы координации и взаимодействия между странами региона по вопросам авиационной безопасности, рассмотрение и одобрение предложений по обновлению стандартов и рекомендуемой практики приложения 17 ИКАО, составление отчетов и разработка новых инициатив, направленных на развитие авиационной безопасности, а также другие вопросы по авиационной безопасности.

Новость по теме Россияне в Казахстане: полное руководство по регистрации в стране

1 октября сообщалось, что представительство авиационных властей Казахстана появится в штаб-квартире ИКАО.

Международная организация гражданской авиации (ИКАО от англ. ICAO — International Civil Aviation Organization) — специализированное учреждение ООН, устанавливающее международные нормы гражданской авиации и координирующее ее развитие с целью повышения безопасности и эффективности.