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Законодательство РК

У жителей Туркестанской области изъяли 13 единиц незарегистрированного оружия

ОПМ Фото: пресс-служба ДП Туркестанской области
За 3 суток проведения оперативно-профилактического мероприятия "Кару" полицейскими Туркестанской области изъято 13 единиц незарегистрированного оружия, в том числе 7 обрезов, 1 нарезное оружие, 3 травматических пистолета и 6 патронов, сообщает Zakon.kz.

Как пишет пресс-служба ДП региона, стражи порядка выявили факт незаконного хранения оружия в городе Кентау. При проверке, в подвале дома одного из горожан, полицейские обнаружили и изъяли обрез 16 калибра. А, на одной из улиц областного центра сотрудники полиции остановили автомобиль марки "ВАЗ". При досмотре у жителя Туркестана оперативники изъяли незарегистрированный травматический пистолет.

Данные факты зарегистрировали по ст. 287 УК РК "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств".

Изъятое незаконно хранящиеся оружие направлено на экспертизы. Выясняются все обстоятельства.

"Кроме того, в ходе ОПМ "Кару" по ст. 486 КоАП РК (нарушение порядка регистрации оружия либо постановки его на учет) составлено 10 адмпротоколов, по ст. 484 КоАП РК (нарушение правил оборота оружия) – 48 и по ст. 482 КоАП РК (незаконные хранение и перевозка физическими и юридическими лицами оружия) привлечены 9 нарушителей". Пресс-служба ДП Туркестанской области

Ранее сообщалось, что на берегу канала Елтай в Кызылорде полицейские нашли два наркопосева и оружие.

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Кентау Туркестан Туркестанская область
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