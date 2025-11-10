#Народный юрист
Общество

О новых видах мошенничества предупреждают казахстанцев

Телефон, мобильный телефон, сотовый телефон, смартфон, мобильный интернет, мобильная связь, мобильный оператор, мобильные операторы, социальные сети, соцсети, соцсеть, социальная сеть, фото - Новости Zakon.kz от 10.11.2025 12:07 Фото: pexels
Казахстанцев предупреждают о новых уловках мошенников. Под угрозой те, кто ищет работу, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 10 ноября, рассказали в пресс-службе Департамента полиции области Абай.

"Интернет-мошенники публикуют объявления о трудоустройстве на популярных платформах и в социальных сетях, предлагая высокие доходы при минимальных требованиях. После отклика "соискателям" направляют ссылки на поддельные сайты, анкеты для сбора персональных данных или предлагают установить мобильное приложение "для работы", содержащее вредоносное программное обеспечение", – говорится в сообщении полиции.

Таким образом мошенники получают доступ к банковским данным, мессенджерам и контроль над устройствами людей.

Также актуальными остаются ложные предложения о работе за границей. Под видом трудоустройства в сфере IT, модельного, отельного бизнеса или в call-центры вербуют для вывоза за границу, где граждане могут оказаться в трудовом и сексуальном рабстве, подвергаться эксплуатации и насилию.

"В отдельных случаях пострадавших используют в схемах принудительного обмана других граждан или трансплантации органов", – отмечают в полиции.

Чтобы не стать жертвой преступников, рекомендуется:

  • проверять легальность работодателя и адрес сайта перед отправкой документов или скачиванием приложений;
  • не переводить средства за оформление на работу, обучение или визу;
  • устанавливать приложения только из официальных магазинов Google Play, App Store;
  • не предоставлять копии и данные документов, удостоверяющие личность, банковские карты до заключения официального договора;
  • убедиться в легальности посредника или агентства, оказывающего услуги по подбору персонала, – запросить регистрационные данные агентства, договор с иностранным работодателем;
  • при малейших сомнениях сообщать в полицию.

Комитет государственных доходов ранее предупредил о случаях мошенничества, при которых злоумышленники представляются сотрудниками налоговых органов и пытаются выманить у граждан и предпринимателей деньги под видом "решения проблем с отчетностью".

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
