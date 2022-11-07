Врач рассказала о пользе и вреде холодца
Как отмечает Стародубова, холодец содержит большое количество насыщенных жиров. По ее словам, их избыток может повысить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и ожирения.
Специалист уточняет, что порой бывает трудно отказаться от лакомства, поэтому необходимо соблюдать меру. К примеру, по праздникам можно разнообразить свой рацион небольшой порцией холодца в 100-150 граммов.
В продолжение она перечислила тех, кому стоит исключить из питания холодец: людям с болезнями почек, подагрой, с болезнями сердечно-сосудистой системы и желудочно-кишечного тракта.
Также мнение об укреплении связок и суставов из-за употребления холодца является мифом.
В свою очередь специалист Государственной инспекции Москвы по качеству сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия (МосГИК) Елена Павлова подметила, что не советует покупать развесные холодцы. Они, по ее словам, являются средой для роста микроорганизмов. Наилучшим и полезным вариантом будет холодец, приготовленный своими руками.
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