Врач рассказала о пользе и вреде холодца

Главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова рассказала, кому нельзя есть холодец. По ее словам, здоровому человеку изредка можно съесть небольшую порцию холодца, сообщает Zakon.kz.

Как отмечает Стародубова, холодец содержит большое количество насыщенных жиров. По ее словам, их избыток может повысить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и ожирения.

Специалист уточняет, что порой бывает трудно отказаться от лакомства, поэтому необходимо соблюдать меру. К примеру, по праздникам можно разнообразить свой рацион небольшой порцией холодца в 100-150 граммов.

В продолжение она перечислила тех, кому стоит исключить из питания холодец: людям с болезнями почек, подагрой, с болезнями сердечно-сосудистой системы и желудочно-кишечного тракта.

Также мнение об укреплении связок и суставов из-за употребления холодца является мифом.

В свою очередь специалист Государственной инспекции Москвы по качеству сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия (МосГИК) Елена Павлова подметила, что не советует покупать развесные холодцы. Они, по ее словам, являются средой для роста микроорганизмов. Наилучшим и полезным вариантом будет холодец, приготовленный своими руками.

Ранее диетологи рассказали, какие продукты стимулируют работу мозга.

