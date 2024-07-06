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Токаев прибыл с рабочим визитом в Азербайджан

люди, фото - Новости Zakon.kz от 06.07.2024 10:02 Фото: Акорда
Президент Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочим визитом в Азербайджан для участия в неформальном саммите Организации тюркских государств, сообщает Zakon.kz.

В аэропорту города Физули нашего президента встретил первый заместитель премьер-министра Азербайджана Ягуб Абдулла оглу Эюбов.

"По итогам саммита в Шуше запланировано подписание ряда документов", – сообщает Акорда.

3 июля 2024 года в Астану для участия на саммите ШОС прилетал президент Азербайджана Ильхам Алиев. Он отметил весомую роль Казахстана на международной арене.

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