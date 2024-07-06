Токаев прибыл с рабочим визитом в Азербайджан

Фото: Акорда

Президент Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочим визитом в Азербайджан для участия в неформальном саммите Организации тюркских государств, сообщает Zakon.kz.

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