Токаев прибыл с рабочим визитом в Азербайджан
Фото: Акорда
Президент Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочим визитом в Азербайджан для участия в неформальном саммите Организации тюркских государств, сообщает Zakon.kz.
В аэропорту города Физули нашего президента встретил первый заместитель премьер-министра Азербайджана Ягуб Абдулла оглу Эюбов.
"По итогам саммита в Шуше запланировано подписание ряда документов", – сообщает Акорда.
3 июля 2024 года в Астану для участия на саммите ШОС прилетал президент Азербайджана Ильхам Алиев. Он отметил весомую роль Казахстана на международной арене.
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