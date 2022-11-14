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В Абайской области незаконно добывали золотосодержащую руду

В Абайской области незаконно добывали золотосодержащую руду Фото: пресс-служба ДП Абайской области
На участке "Едилбай" в Жарминском районе Абайской области незаконно добывали золотосодержащую руду. Как рассказали Zakon.kz в региональной полиции, среди членов преступной группы есть иностранцы.

Отмечено, что преступная группа незаконно добывала и перерабатывала золотосодержащий материал. Кроме того, самовольно пользовалась недрами и организовала незаконную миграцию. 


В Абайской области незаконно добывали золотосодержащую руду

Фото: пресс-служба ДП Абайской области

Как сказало в сообщении пресс-службы, в результате ликвидировано два незаконных цеха по переработке золотосодержащего материала. Всего задержаны 13 черных старателей, в числе которых семь иностранцев. 

"При проведении обысковых мероприятий было обнаружено и изъято 100 тонн золотосодержащей руды, а также более 2 килограммов взрывчатых (аммонит) и ядовитых (ртуть) веществ, оборудование, необходимое для добычи". Пресс-служба ДП Абайской области

Вместе с тем, по данным полиции, организатором преступной группы являлся местный житель.


В Абайской области незаконно добывали золотосодержащую руду

Фото: пресс-служба ДП Абайской области

Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по ст. 287, ч. 3 УК РК, заключили правоохранители.

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