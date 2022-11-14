В Абайской области незаконно добывали золотосодержащую руду
Отмечено, что преступная группа незаконно добывала и перерабатывала золотосодержащий материал. Кроме того, самовольно пользовалась недрами и организовала незаконную миграцию.
Фото: пресс-служба ДП Абайской области
Как сказало в сообщении пресс-службы, в результате ликвидировано два незаконных цеха по переработке золотосодержащего материала. Всего задержаны 13 черных старателей, в числе которых семь иностранцев.
"При проведении обысковых мероприятий было обнаружено и изъято 100 тонн золотосодержащей руды, а также более 2 килограммов взрывчатых (аммонит) и ядовитых (ртуть) веществ, оборудование, необходимое для добычи". Пресс-служба ДП Абайской области
Вместе с тем, по данным полиции, организатором преступной группы являлся местный житель.
Фото: пресс-служба ДП Абайской области
Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по ст. 287, ч. 3 УК РК, заключили правоохранители.
10 ноября у жителей Кызылординской области изъяли более 250 кг контрабандной рыбы.