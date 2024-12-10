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Происшествия

"Черных старателей" задержали на шахте в Абайской области

черных старателей задержали в Абайской области, фото - Новости Zakon.kz от 10.12.2024 18:13 Фото: wikimedia
Сотрудники полиции Абайской области при содействии спецподразделения МВД РК предотвратили попытку хищения золотосодержащей руды с территории шахты в Жарминском районе, сообщает Zakon.kz.

​В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские вышли на след преступной группы, состоящей из четырех мужчин.

"В ходе обыска у них были обнаружены и изъяты металлодетекторы, респираторы и мешки для добычи, а также около трех килограммов золотосодержащей руды. Общий ущерб составил более 3 млн тенге". Начальник УБОП ДП Абайской области Бауыржан Егизбаев

​Начато досудебное расследование по факту кражи в особо крупном размере. Иная информация в рамках ст. 201 УПК РК не подлежит разглашению.

Ранее в Алматы задержали трех человек, которых подозревают в серии краж в общественном транспорте в Алатауском и Жетысуском районах. Кроме автобусов, они могли обчищать карманы горожан и в других многолюдных местах.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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