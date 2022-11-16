Президент открыл памятник Ахмету Байтурсынову

16 ноября Касым-Жомарт Токаев в рамках рабочей поездки в Алматы посетил дом-музей выдающегося просветителя Ахмета Байтурсынова, сообщает Zakon.kz.

На сайте Акорды отмечено, президент ознакомился с экспозицией залов "Ұлттық рухтың ұлы тіні", "Қазақ санасының шамшырағы" и рабочим кабинетом Ахмета Байтурсынова.



Также сказано, Ахмет Байтурсынов жил в этом доме вместе с семьей дочери Шолпан в 1934-1937 годах. Музей был открыт в 1998 году в рамках юбилейных торжеств, посвященных 125-летию деятеля Алаш.

После посещения музея Касым-Жомарт Токаев открыл памятник Ахмету Байтурсынову. В торжественной церемонии приняли участие родные ученого и представители творческой интеллигенции.

По словам Токаева, Ахмет Байтурсынов внес неоценимый вклад в развитие общества. Он был основоположником развития многих сфер.

"Он создал казахский алфавит, написал первый казахский букварь. Он написал первый учебник, который лег в основу казахского языкознания. Будучи издателем газеты «Қазақ», он положил начало развитию отечественной прессы. Его духовное наследие продолжает приносить пользу казахскому народу. Поэтому мы почитаем его как учителя нации. Ахмет Байтурсынов во всем мире известен прежде всего как выдающийся ученый и просветитель". Касым-Жомарт Токаев

Президент напомнил, что в Торгае, на родине великого сына Алаша, состоялись торжественные юбилейные мероприятия.

Кроме того, вышел в свет 12-томный сборник произведений Ахмета Байтурсынова. Отдельные его труды изданы на 4 языках.



"Все это дань уважения нашего народа учителю нации. Сегодня растет число молодых людей, которые активно занимаются исследованием творчества великого ученого. Это свидетельствует о том, что выдающийся путь яркой личности никогда не будет предан забвению". Касым-Жомарт Токаев

По завершении торжественной церемонии глава государства побеседовал с потомками великого деятеля, представителями творческой интеллигенции, а также авторами памятника Айдосом Буркитбаевым и Тимуром Ермухаметовым.



15 ноября Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочим визитом в Алматы. Утром 16 ноября президент встретился с общественностью города.