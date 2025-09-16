#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
События

Токаев посетил Дом шахмат, который открыли на месте его резиденции в Акмолинской области

президент РК Касым-Жомарт Токаев, Дом шахмат, дети, фото - Новости Zakon.kz от 16.09.2025 19:31 Фото: akorda.kz
Сегодня, 16 сентября 2025 года, во время рабочей поездки в Акмолинскую область Касым-Жомарт Токаев посетил Дом шахмат, сообщает Zakon.kz.

Об этом стало известно из Telegram-канала Акорды:

"Здание, расположенное на берегу озера Копа, ранее использовалось как региональная резиденция президента. По поручению главы государства объект был передан детям, в декабре 2024 года здесь открыли Дом шахмат".

Сегодня в специализированном центре проходят учебно-тренировочные сборы, мастер-классы ведущих гроссмейстеров, спортсмены готовятся к престижным турнирам.

Президент Казахстанской федерации шахмат Тимур Турлов рассказал, что уникальное расположение комплекса в живописной зоне у озера создает оптимальные условия для концентрации и полноценной подготовки. Он добавил, что шахматы стали одним из самых "медалеемких" видов спорта: только в прошлом году отечественные спортсмены завоевали 160 медалей на международных соревнованиях.

В беседе с юными спортсменами и членами национальной сборной Касым-Жомарт Токаев отметил, что государство уделяет особое внимание развитию и популяризации шахмат среди детей и молодежи. Как подчеркнул президент, эта игра формирует стратегическое мышление, воспитывает дисциплину, учит терпению и ответственности.

Фото: akorda.kz

"В завершение глава государства сфотографировался с юными шахматистами и оставил памятную подпись на шахматной доске".Пресс-служба президента РК

Ранее сообщалось, что Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочей поездкой в Акмолинскую область. Президент первым делом ознакомился с ходом уборочной кампании в регионе. Позднее на совещании в Зерендинском районе президент озвучил главную цель визита в Акмолинскую область, а также обратился ко всем аграриям страны. Также он анонсировал поездку в Костанайскую область.

Социальную помощь от государства должны получать именно те люди, которые остро нуждаются в этом – Токаев

После совещания с аграриями Акмолинской области Касым-Жомарту Токаеву представили новый Генеральный план развития Кокшетау до 2050 года.

Акорда показала семью, которую посетил Токаев в Кокшетау

Также президент поучаствовал в церемонии запуска подачи природного газа в город Косшы, ознакомился с инвестиционными и социальными проектами в Акмолинской области. Вместе с тем Касым-Жомарту Токаеву представили планы цифровой трансформации региона.

