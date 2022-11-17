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14 грузовых вагонов сошли с рельсов под Карагандой

14 грузовых вагонов сошли с рельсов под Карагандой Фото: Zakon.kz
Под Карагандой 17 ноября сошли с рельсов 14 грузовых вагонов. Жертв и пострадавших нет, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы АО "НК "Қазақстан темір жолы", в 06:15 на перегоне Карабас – ОП 767 участка Караганда-Сортировочная – Акадыр Карагандинской области в грузовом поезде допущен сход с рельсов 14-ти вагонов.

Как отметили в компании, на участке временно приостановлено движение пассажирских и грузовых поездов.


По предварительным данным, сход произошел из-за неисправности вагонов, принадлежащих частным собственникам.

Для расследования обстоятельств случившегося в АО "НК "КТЖ" создана специальная комиссия.

Для ликвидации последствий задействованы три восстановительных поезда станций Караганда, Жанаарка, Астана.

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