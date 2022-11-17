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Пенсионер размахивал топором в Алматинской области

Пенсионер размахивал топором в Алматинской области Фото: pixabay
В Казнете распространяют видео, на кадрах которого пожилой мужчина неоднократно заносит топор над молодым человеком. Как рассказали Zakon.kz в региональной полиции, инцидент произошел 16 ноября в селе Акдала.

На видео пенсионер опрокидывает мужчину на землю и достает из сумки топор, которым начинает размахивать.

Как оказалось, вечером 16 ноября в полицию Талгарского района обратился 63-летний мужчина. Он рассказал, что подловил неизвестного, укравшего стройматериалы.


 В ведомстве уточнили, прибывшие на место правоохранители задержали 46-летнего мужчину Его доставили в районную полицию и допросили.

Факт, согласно данным полиции, официально зарегистрирован. Начато расследование по статье ст.187 УК РК.

15 ноября сообщалось, что на поиски пенсионера в Уральске подняли вертолет. Мужчина не вернулся домой после того, как ушел в лес за грибами.

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Анастасия Московчук
Алматинская область
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