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Главу ДУИС СКО уволили из-за убийства в тюрьме

zakon.kz Фото: zakon.kz
Начальник Департамента уголовно-исполнительной системы по Северо-Казахстанской полковник юстиции Рустан Ахметжанов освобожден от должности. Об этом корреспонденту Zakon.kz сообщили в пресс-службе Комитета уголовно-исполнительной системы.

В ведомстве уточнили, что Ахметжанов лишился должности по итогам проверок, начатых после трагического инцидента в колонии чрезвычайной безопасности №51, в селе Новоукраинка Айыртауского района СКО. 

В этой колонии произошел конфликт между двумя осужденными, 28 и 46 лет. Во время ссоры один из осужденных ударил другого по голове. 46-летнего пострадавшего госпитализировали, мужчина умер, не приходя в сознание. Инцидент произошел 9 ноября. 

Рустан Ахметжанов возглавлял ДУИС СКО с февраля 2020 года. 

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Ирина Капитанова
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