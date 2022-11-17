Главу ДУИС СКО уволили из-за убийства в тюрьме

Начальник Департамента уголовно-исполнительной системы по Северо-Казахстанской полковник юстиции Рустан Ахметжанов освобожден от должности. Об этом корреспонденту Zakon.kz сообщили в пресс-службе Комитета уголовно-исполнительной системы.

В ведомстве уточнили, что Ахметжанов лишился должности по итогам проверок, начатых после трагического инцидента в колонии чрезвычайной безопасности №51, в селе Новоукраинка Айыртауского района СКО.

В этой колонии произошел конфликт между двумя осужденными, 28 и 46 лет. Во время ссоры один из осужденных ударил другого по голове. 46-летнего пострадавшего госпитализировали, мужчина умер, не приходя в сознание. Инцидент произошел 9 ноября.

Рустан Ахметжанов возглавлял ДУИС СКО с февраля 2020 года.