За что задержали начальника ДУИС по СКО, рассказали в Антикоре
Фото: Zakon.kz
В Антикоррупционной службе 12 июля 2024 года рассказали, за что задержали начальника Департамента уголовно-исполнительной системы по Северо-Казахстанской области Адлета Мустафинова, сообщает Zakon.kz.
Информация о его задержании появилась 10 июля.
"Он подозревается в получении взятки в размере 1 млн тенге от субъекта предпринимательства за оказание содействия в заключении договора госзакупок услуг по поставке муки в учреждения уголовно-исполнительной системы СКО", – рассказали причину задержания в Антикоре.
С санкции суда подозреваемого отправили под домашний арест.
Кроме того, в ведомстве сообщили о том, что бывшего первого замминистра по ЧС будут судить за превышение должностных полномочий.
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