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За что задержали начальника ДУИС по СКО, рассказали в Антикоре

Доллары, деньги, конверт, коррупция, взятка , фото - Новости Zakon.kz от 12.07.2024 16:52 Фото: Zakon.kz
В Антикоррупционной службе 12 июля 2024 года рассказали, за что задержали начальника Департамента уголовно-исполнительной системы по Северо-Казахстанской области Адлета Мустафинова, сообщает Zakon.kz.

Информация о его задержании появилась 10 июля.

"Он подозревается в получении взятки в размере 1 млн тенге от субъекта предпринимательства за оказание содействия в заключении договора госзакупок услуг по поставке муки в учреждения уголовно-исполнительной системы СКО", – рассказали причину задержания в Антикоре.

С санкции суда подозреваемого отправили под домашний арест.

Кроме того, в ведомстве сообщили о том, что бывшего первого замминистра по ЧС будут судить за превышение должностных полномочий.

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