За что задержали начальника ДУИС по СКО, рассказали в Антикоре

Фото: Zakon.kz

В Антикоррупционной службе 12 июля 2024 года рассказали, за что задержали начальника Департамента уголовно-исполнительной системы по Северо-Казахстанской области Адлета Мустафинова, сообщает Zakon.kz.

Информация о его задержании появилась 10 июля. "Он подозревается в получении взятки в размере 1 млн тенге от субъекта предпринимательства за оказание содействия в заключении договора госзакупок услуг по поставке муки в учреждения уголовно-исполнительной системы СКО", – рассказали причину задержания в Антикоре. С санкции суда подозреваемого отправили под домашний арест. Кроме того, в ведомстве сообщили о том, что бывшего первого замминистра по ЧС будут судить за превышение должностных полномочий. Читайте также Что делать, если увидел закладчика наркотиков Военнослужащие строили частный дом – под суд попал бывший замминистра по ЧС

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