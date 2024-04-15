В реке Есиль в Астане поднялся уровень воды – комментарий акимата
Фото: Zakon.kz
Акимат Астаны 15 апреля прокомментировал подъем уровня воды в реке Есиль, сообщает Zakon.kz.
Согласно данным РГП "Казгидромет", на гидропостах реки Есиль, расположенных в Астане, средний уровень воды составляет 615 см.
"Данный показатель означает незначительный подъем уровня воды в прибрежной части русла водоема", – говорится в сообщении акимата.
Фото: акимат Астаны
Этот подъем связан с повышением температурного фона, наступлением периода половодья, растаявшим льдом в русле реки Есиль.
Фото: ДЧС Астаны
"Пик паводкового периода пройден. По данным ДЧС Астаны, в настоящее время уже наблюдается сокращение боковых притоков (от растаявшего снега, льда) в русле реки Есиль, в связи с чем в ближайшее время прогнозируется снижение уровня воды в данном водоеме", – отметили в акимате.
Там заверяют, что паводковая ситуация по Астане стабильная. Угроза подтопления жилых домов и других объектов в столице отсутствует.
15 апреля в "Казгидромете" рассказали, где в Казахстане ожидается подъем уровня воды в ближайшие дни.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript