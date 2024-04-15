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В реке Есиль в Астане поднялся уровень воды – комментарий акимата

Подъем воды в реке Есиль в Астане, фото - Новости Zakon.kz от 15.04.2024 17:33 Фото: Zakon.kz
Акимат Астаны 15 апреля прокомментировал подъем уровня воды в реке Есиль, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным РГП "Казгидромет", на гидропостах реки Есиль, расположенных в Астане, средний уровень воды составляет 615 см.

"Данный показатель означает незначительный подъем уровня воды в прибрежной части русла водоема", – говорится в сообщении акимата.

Подъем уровня воды в Есиле в Астане, фото - Новости Zakon.kz от 15.04.2024 17:33

Фото: акимат Астаны

Этот подъем связан с повышением температурного фона, наступлением периода половодья, растаявшим льдом в русле реки Есиль.

Подъем уровня воды в Есиле в Астане, фото - Новости Zakon.kz от 15.04.2024 17:33

Фото: ДЧС Астаны

"Пик паводкового периода пройден. По данным ДЧС Астаны, в настоящее время уже наблюдается сокращение боковых притоков (от растаявшего снега, льда) в русле реки Есиль, в связи с чем в ближайшее время прогнозируется снижение уровня воды в данном водоеме", – отметили в акимате.

Там заверяют, что паводковая ситуация по Астане стабильная. Угроза подтопления жилых домов и других объектов в столице отсутствует.

15 апреля в "Казгидромете" рассказали, где в Казахстане ожидается подъем уровня воды в ближайшие дни.

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