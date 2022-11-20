Кандидат в президенты Нурлан Ауесбаев проголосовал на выборах

Фото: Zakon.kz

Кандидат в президенты от РОО "Общенациональная социал-демократическая партия" Нурлан Ауесбаев проголосовал на выборах, передает корреспондент Zakon.kz.

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