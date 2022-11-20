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Кандидат в президенты Нурлан Ауесбаев проголосовал на выборах

Кандидат в президенты Нурлан Ауесбаев проголосовал на выборах Фото: Zakon.kz
Кандидат в президенты от РОО "Общенациональная социал-демократическая партия" Нурлан Ауесбаев проголосовал на выборах, передает корреспондент Zakon.kz.

Нурлан Ауесбаев отдал свой голос на избирательном участке №198 в Астане.

Я живу на окраине города, здесь мой участок. Сегодня я пришел на свой избирательный участок, как гражданин РК, исполнить свой гражданский долг - проголосовать. Наша команда провела огромную работу, всем большое спасибо. Благодаря моим сторонникам практически во всех регионах знали о нашей партии, - сказал кандидат в президенты.

Первым из кандидатов в президенты Казахстана проголосовал Жигули Дайрабаев, который выдвинут от партии "Ауыл".

20 ноября 2022 года в Казахстане проходят внеочередные выборы президента страны.

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