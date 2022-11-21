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Шавкат Мирзиёев и Садыр Жапаров поздравили Касым-Жомарта Токаева с победой на выборах

Казахстан Фото: akorda.kz
Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев поздравил Касым-Жомарта Токаева с уверенной победой на внеочередных выборах президента Казахстана 21 ноября, сообщает Zakon.kz.

Лидер Казахстана подчеркнул, что сегодня отношения между двумя государствами развиваются весьма динамично и в полной мере соответствуют уровню стратегического партнерства.

Президенты обсудили текущее состояние и перспективы развития казахско-узбекского стратегического партнерства и союзничества. Также был рассмотрен график предстоящих встреч.

поздравления

Фото: akorda.kz

Садыр Жапаров тепло поздравил Касым-Жомарта Токаева с уверенной победой на президентских выборах и пожелал ему успехов на высоком государственном посту.

Глава государства, поблагодарив собеседника за поздравления, заверил его в приверженности дальнейшему укреплению многогранного сотрудничества с Кыргызстаном.

В ходе разговора стороны отметили динамичное развитие казахско-кыргызского стратегического партнерства и союзничества.

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон также поздравил Касым-Жомарта Токаева с убедительной победой на внеочередных президентских выборах.

20 ноября 2022 года в Казахстане прошли внеочередные выборы президента страны. Первые избирательные участки открылись в 06:00.

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