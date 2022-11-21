Шавкат Мирзиёев и Садыр Жапаров поздравили Касым-Жомарта Токаева с победой на выборах
Лидер Казахстана подчеркнул, что сегодня отношения между двумя государствами развиваются весьма динамично и в полной мере соответствуют уровню стратегического партнерства.
Президенты обсудили текущее состояние и перспективы развития казахско-узбекского стратегического партнерства и союзничества. Также был рассмотрен график предстоящих встреч.
Фото: akorda.kz
Садыр Жапаров тепло поздравил Касым-Жомарта Токаева с уверенной победой на президентских выборах и пожелал ему успехов на высоком государственном посту.
Глава государства, поблагодарив собеседника за поздравления, заверил его в приверженности дальнейшему укреплению многогранного сотрудничества с Кыргызстаном.
В ходе разговора стороны отметили динамичное развитие казахско-кыргызского стратегического партнерства и союзничества.
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон также поздравил Касым-Жомарта Токаева с убедительной победой на внеочередных президентских выборах.
20 ноября 2022 года в Казахстане прошли внеочередные выборы президента страны. Первые избирательные участки открылись в 06:00.