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Токаеву рассказали о ситуации в компании "АрселорМиттал Темиртау"

Токаеву рассказали о ситуации в компании "АрселорМиттал Темиртау" Фото: akorda.kz
21 ноября Касым-Жомарт Токаев принял акима Карагандинской области Жениса Касымбека, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным сайта Акорды, глава Казахстана заслушал отчет об основных показателях социально-экономического развития области за 10 месяцев 2022 года.

Кроме того, аким области доложил о ситуации в компании "АрселорМиттал Темиртау".

Также, по словам Жениса Касымбека, объем производства промышленной продукции составил 3,1 трлн тенге (рост на 1,5 %). В обрабатывающей промышленности производство увеличилось на 6,3 %.

"В экономику региона привлечено 522,2 млрд тенге инвестиций (рост на 8,5 %), значительная часть которых (92 %) приходится на частные инвестиции. За январь – октябрь 2022 года введено 414,4 тыс. квадратных метров жилья. Это на 1,7 % больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года".Женис Касымбек

Вместе с тем, Токаев был проинформирован о развитии автомобильных дорог Карагандинской области, обеспечении населения водоснабжением.

Заслушав отчет, Касым-Жомарт Токаев дал ряд поручений по дальнейшему развитию экономики региона.

3 ноября на шахте им. Ленина в Карагандинской области произошла трагедия. В компании "Арселор Миттал Темиртау" заявили, что на шахте случился внезапный выброс газа, а позже в тоннеле начался пожар. В момент происшествия под землей находились 106 работников предприятия, 101 из них был эвакуирован.

В результате мощного взрыва погибли пять металлургов, еще четверо были экстренно госпитализированы.

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