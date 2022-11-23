Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Выборы президента РК-2022 #Чемпионат мира по футболу 2022
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Отделить зерна от плевел: почему эксперты считают, что нужен запрет не на все вейпы

Отделить зерна от плевел: почему эксперты считают, что нужен запрет не на все вейпы Фото: Depositphotos
В Ассоциации по снижению вреда "Денсаулык" уверены, что основную угрозу несут доступные по цене и популярные у молодежи "одноразки".

По мнению ассоциации, перезаряжаемые многоразовые электронные сигареты и изделия с нагреваемым табаком являются научно обоснованной менее вредной альтернативой традиционным сигаретам.

Недавно президент Токаев отметил острую необходимость усиления мер по запрету продажи алкогольной и никотиносодержащей продукции для лиц, не достигших 21 года. Также глава государства выразил обеспокоенность курением школьниками "одноразок", которые становятся быстро распространяющейся эпидемией. Его полностью поддерживают в экспертном медицинском сообществе, но при этом призывают обратить внимание на позитивный международный опыт в этой сфере.

"Главная проблема сигарет – это процесс горения с образованием дыма, а электронные сигареты и изделия с нагреваемым табаком, будучи бездымными продуктами, выступают как хорошая альтернатива курению. Но необходимо учесть, что и они в определенной степени тоже вредны. В Австралии с 2021 года врачам общей терапии разрешается рекомендовать электронные сигареты в качестве инструмента для переключения курильщиков с сигарет на менее вредную альтернативу с целью дальнейшего полного отказа от курения".Глава ассоциации "Денсаулык" Бахыт Туменова

Потенциал снижения вреда в альтернативных продуктах подтверждается научными исследованиями как отдельных авторов, так и целых международных институтов, включая исследование, которое было проведено Евразийской экономической комиссией (ЕЭК) в 2018 году.

Как следует из отчета ЕЭК: "Исследование подтверждает значительно более низкие уровни вредных веществ в аэрозоле, создаваемым изделиями с нагреваемым табаком, по сравнению с сигаретным дымом".

В некоторых странах, и в частности в Великобритании, табачная продукция без горения рассматривается как одна из мер борьбы с курением. В июле 2017 года Департамент здравоохранения Великобритании опубликовал Дорожную карту по контролю за табаком "На пути к бездымному поколению", в рамках которой основной упор сделан на меры не запретительного характера, а на инновационные продукты в качестве способа снижения ущерба от употребления табака.

В соответствии с ней Департаментом здравоохранения Великобритании составлен отчет "Обзор доказательств по электронным сигаретам и нагреваемым табачным изделиям – 2018". И одним из ключевых сообщений отчета стало утверждение о том, что при использовании альтернатив без горения потенциал развития раковых заболеваний составляет менее 0,5% по сравнению с курением традиционных сигарет, а также существует высокая степень вероятности снижения рисков развития сердечно-сосудистых заболеваний и заболеваний легких.

"Достаточно показательная ситуация наблюдается и в Японии. Было проведено исследование, где изучалась временная связь между внедрением изделий из нагреваемого табака в стране и реальными последствиями для здоровья нации. В частности, такими как частота госпитализаций по поводу некоторых заболеваний, связанных с курением. В основным это хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) и сердечно-сосудистые заболевания. Были получены данные о госпитализации из Японского центра медицинских данных (JMDC), которая включала на апрель 2020 года около 7,3 миллиона субъектов. В результате было выявлено, что после появления на рынке изделий с нагреваемым табаком в стране наблюдается снижение показателей госпитализации по ХОБЛ и ССЗ".Эксперт "Денсаулык", врач Гинтаутас Кентра

При этом очень важно понимать, что менее вредные альтернативы предназначены для взрослых курильщиков, которые по тем или иным причинам не хотят или не могут отказаться от сигарет. Одноразовые же вейпы, которые не регулируются и доступны в обычных магазинах, привлекли молодежь.

Поэтому именно их призывают запретить эксперты, а другие изделия они советуют жестче регулировать, но не запрещать, чтобы не лишать взрослых курильщиков возможности выбирать научно-обоснованные менее вредные альтернативы.

Читайте также

Ажар Гиният обратилась с призывом к казахстанцам

Более половины медобъектов в селах Казахстана изношены

Ажар Гиният: Сельчане больше всего подвержены заболеваниям органов дыхания

Анастасия Московчук
Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
торги на бирже
Доллар резко подорожал на торгах 21 ноября
Астрологи рассказали, каким будет здоровье в 2023 году у каждого знака зодиака
Астрологи рассказали, каким будет здоровье в 2023 году у каждого знака зодиака
квартиры
В Алматы назвали ЖК, в которых не рекомендуют покупать квартиры
Клуб однолюбов: какие знаки зодиака влюбляются лишь единожды
Какие знаки зодиака по-настоящему влюбляются один раз в жизни
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления