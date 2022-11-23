Отделить зерна от плевел: почему эксперты считают, что нужен запрет не на все вейпы

В Ассоциации по снижению вреда "Денсаулык" уверены, что основную угрозу несут доступные по цене и популярные у молодежи "одноразки".

По мнению ассоциации, перезаряжаемые многоразовые электронные сигареты и изделия с нагреваемым табаком являются научно обоснованной менее вредной альтернативой традиционным сигаретам.



Недавно президент Токаев отметил острую необходимость усиления мер по запрету продажи алкогольной и никотиносодержащей продукции для лиц, не достигших 21 года. Также глава государства выразил обеспокоенность курением школьниками "одноразок", которые становятся быстро распространяющейся эпидемией. Его полностью поддерживают в экспертном медицинском сообществе, но при этом призывают обратить внимание на позитивный международный опыт в этой сфере.

"Главная проблема сигарет – это процесс горения с образованием дыма, а электронные сигареты и изделия с нагреваемым табаком, будучи бездымными продуктами, выступают как хорошая альтернатива курению. Но необходимо учесть, что и они в определенной степени тоже вредны. В Австралии с 2021 года врачам общей терапии разрешается рекомендовать электронные сигареты в качестве инструмента для переключения курильщиков с сигарет на менее вредную альтернативу с целью дальнейшего полного отказа от курения". Глава ассоциации "Денсаулык" Бахыт Туменова

Потенциал снижения вреда в альтернативных продуктах подтверждается научными исследованиями как отдельных авторов, так и целых международных институтов, включая исследование, которое было проведено Евразийской экономической комиссией (ЕЭК) в 2018 году.

Как следует из отчета ЕЭК: "Исследование подтверждает значительно более низкие уровни вредных веществ в аэрозоле, создаваемым изделиями с нагреваемым табаком, по сравнению с сигаретным дымом".

В некоторых странах, и в частности в Великобритании, табачная продукция без горения рассматривается как одна из мер борьбы с курением. В июле 2017 года Департамент здравоохранения Великобритании опубликовал Дорожную карту по контролю за табаком "На пути к бездымному поколению", в рамках которой основной упор сделан на меры не запретительного характера, а на инновационные продукты в качестве способа снижения ущерба от употребления табака.

В соответствии с ней Департаментом здравоохранения Великобритании составлен отчет "Обзор доказательств по электронным сигаретам и нагреваемым табачным изделиям – 2018". И одним из ключевых сообщений отчета стало утверждение о том, что при использовании альтернатив без горения потенциал развития раковых заболеваний составляет менее 0,5% по сравнению с курением традиционных сигарет, а также существует высокая степень вероятности снижения рисков развития сердечно-сосудистых заболеваний и заболеваний легких.

"Достаточно показательная ситуация наблюдается и в Японии. Было проведено исследование, где изучалась временная связь между внедрением изделий из нагреваемого табака в стране и реальными последствиями для здоровья нации. В частности, такими как частота госпитализаций по поводу некоторых заболеваний, связанных с курением. В основным это хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) и сердечно-сосудистые заболевания. Были получены данные о госпитализации из Японского центра медицинских данных (JMDC), которая включала на апрель 2020 года около 7,3 миллиона субъектов. В результате было выявлено, что после появления на рынке изделий с нагреваемым табаком в стране наблюдается снижение показателей госпитализации по ХОБЛ и ССЗ". Эксперт "Денсаулык", врач Гинтаутас Кентра

При этом очень важно понимать, что менее вредные альтернативы предназначены для взрослых курильщиков, которые по тем или иным причинам не хотят или не могут отказаться от сигарет. Одноразовые же вейпы, которые не регулируются и доступны в обычных магазинах, привлекли молодежь.

Поэтому именно их призывают запретить эксперты, а другие изделия они советуют жестче регулировать, но не запрещать, чтобы не лишать взрослых курильщиков возможности выбирать научно-обоснованные менее вредные альтернативы.