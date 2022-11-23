Ожидается участие Касым-Жомарта Токаева в саммите ОДКБ
Как отмечено на сайте ОДКБ, сессия пройдет под председательством премьер-министра Армении Никола Пашиняна.
Также, в мероприятии, как ожидается, примут участие президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Беларуси Александр Лукашенко, президент Кыргызстана Садыр Жапаров, президент России Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон.
Кроме того, в заседании будет участвовать генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась.
По данным организации, члены СКБ обсудят актуальные проблемы международной и региональной безопасности и основные итоги деятельности ОДКБ в межсессионный период.
"Одним из самых важных вопросов станет совершенствование системы кризисного реагирования ОДКБ и обсуждение совместных мер по оказанию помощи Армении".Пресс-служба ОДКБ
В ходе сессии, как ожидается, будет принята Декларация Совета коллективной безопасности.
Вместе с тем, в связи предстоящей ротацией с 1 января 2023 года Совет коллективной безопасности рассмотрит вопрос о генеральном секретаре ОДКБ.