Названы знаки зодиака, для представителей которых 2023 год будет неудачным

Рожденным под такими созвездиями, как Овен и Весы придется столкнуться с трудностями в новом 2023 году. Об этом рассказала эксперт по звездам Анна Русалкина, сообщает Zakon.kz.

Астролог в беседе с порталом rsute.ru предупредила, что представителей двух знаков зодиака ждут настоящие потрясения.

"Виной тому нахождение теневых планет Раху и Кету в домах личности у этих знаков зодиака. Поэтому Овнам и Весам не избежать трансформаций. Внутренние и внешние перемены будут сопряжены со многими неурядицами". Анна Русалкина

При этом, как отметила эксперт, не стоит опускать руки, с трудностями справиться можно.

Какие потрясения ждут представителей Овнов и как им с ними справиться

По словам астролога, представителей стихии проблемы ожидают в разных сферах, а самые острые ситуации связаны с работой и бизнесом.

"Вы можете почувствовать трудности с презентацией себя. И это при том, что вы уверены в своем пути. Мир требует от вас избавления от скованности, излишней скромности и боязни открыть себя обществу". Анна Русалкина

Она пояснила, что Овнам в 2023 году не стоит бояться потерять старые вещи и изменить свое окружение. Эксперт советует не жалеть об этом, впускать новое в свою жизнь, изучать его, и не отчаиваться из-за неудач.

"Помните: все, что делается, вам во благо. Даже если вам кажется, что все потеряно, это не так". Анна Русалкина

Также Овнов ожидает непростая ситуация в любовной сфере - отношения с партнером угаснут, порой будет казаться, что они исчерпали себя.

"На самом деле, это проверка чувств на прочность. Ситуация будет тянуться весь 2023 год. Важно проверить отношения на духовную близость. Работайте над доверием и принятием друг друга, и страсть снова вспыхнет в 2024 году". Анна Русалкина

По ее словам, чтобы помочь себе, Овнам просто нужно покрасить одну прядь волос в какой-то яркий неоновый цвет по желанию. Также их состояние может улучшиться благодаря регулярному массажу кожи головы. Более того, это поможет справиться с трудностями, но для этого стоит использовать масло гхи.

Какие потрясения ждут представителей Весов и как им с ними справиться

Астролог советует представителям воздушной стихии вспомнить, что они - самодостаточные личности.

"В 2023 году судьба принесет вам массу неприятных сюрпризов. Вы окажитесь в такой ситуации, когда вам придется полагаться лишь на себя. Вселенная таким образом пытается показать вам вашу истинную ценность". Анна Русалкина

В определенные периоды жизни Весам, по словам эксперта, придется остаться в одиночестве. Астролог рекомендует Весам принять себя.

"Уроком 2023 года станет знакомство с собой и осознание себя как самодостаточной и независимой личности. Если Вы усвоите его, то сможете прекрасно себя чувствовать наедине с собой, с партнером или в большой компании. Вам будет комфортно в любой обстановке, и будете получать настоящее удовольствие от общения". Анна Русалкина

По ее словам, с ударами судьбы Весам будет легче справиться при помощи простого трюка - нужно сделать новую прическу или просто регулярно состригать кончики. Также эксперт советует регулярно баловать себя новыми покупками и вкусной едой.

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