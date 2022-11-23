40 детей погибли за время протестов в Иране

Два 16-летних мальчика были среди шести человек, убитых в выходные, по данным правозащитного бюро ООН, которое отметило, что более 300 человек погибли, включая 40 детей, с момента начала общенациональных протестов 16 сентября.

Это произошло на фоне продолжающихся общенациональных протестов, вызванных смертью в заключении Джины Махса Амини.

22-летняя жительница иранского Курдистана была арестована полицией нравов 13 сентября за то, что не носила хиджаб должным образом.

По данным Управления Верховного комиссара по правам человека, тысячи людей были задержаны по всей стране за участие в мирных акциях протеста.



"По меньшей мере шесть человек, связанных с протестами, были приговорены к высшей мере наказания. Обвинялись подсудимые в ведении войны против бога". Пресс-секретарь УВКПЧ Джереми Лоуренс

По данным Джереми Лоуренса, все большее число людей, включая иранских знаменитостей, спортсменок и мужчин, которые выразили поддержку протестам, были вызваны в суд или арестованы.

УВКПЧ также выразило обеспокоенность тем, что власти отказываются выдавать тела погибших их семьям. Лоуренс предполагает, что делается это с целью шантажа, чтобы родные не могли общаться со СМИ.

