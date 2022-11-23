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Большинство американцев не считают хорошей идеей возвращение Трампа в 2024 году

Бывший президент США Фото: pixabay
Согласно данным опроса, почти 6 из 10 американцев не одобряют предложение бывшего президента Дональда Трампа вернуться в Белый дом в 2024 году. Около половины считает, что у него есть вероятность вновь стать президентом, сообщает Zakon.kz.

Опрос Университета Квиннипиак, опубликованный 22 ноября, показал, что 57% американцев не считают полезной для страны кандидатуру 76-летнего Дональда Трампа. Только 34% отозвались позитивно о выдвижении Трампа на пост президента, а 10% сказали, что не определились с мнением.

Данные опроса свидетельствуют, что 18% американцев верят в победу Трампа на выборах, 31% опрошенных сомневаются, 23% не верят в победу экс-президента, 25% заявили, что еще один срок невозможен.

"Возвращение Дональда Трампа в политику несет в себе неоднозначный посыл. Почти 60% американцев говорят, что не хотят видеть его снова в Овальном кабинете, но почти половина американцев считают это вероятным".Аналитик Университета Квиннипиак Тим Мэллой

55% американцев считают, что Трамп оказал "в основном негативное" влияние на Республиканскую партию, 70% самоидентифицировавшихся республиканцев полагают, что влияние бывшего президента было "в основном положительным".

После промежуточных выборов губернатор Флориды Рон Десантис стал альтернативным кандидатом Трампу от республиканцев, и опрос показал, что большинство американцев предпочли бы, чтобы Десантис (43%) победил в выдвижении от республиканцев, учитывая выбор между ним и Трампом (29%).

Президент Байден был немного более популярен, чем Трамп: 38% заявили, что они благосклонно относятся к главнокомандующему, в то время как 37% благосклонно относились к его предшественнику.

Однако 68% американцев заявили, что предпочли бы, чтобы Байден не баллотировался на второй срок. 25% хотели бы, чтобы он баллотировался снова.

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