Фото осужденного за коррупцию экс-министра Бишимбаева на дорогом авто появилось в Сети

Журналист Асхат Ниязов на своей странице в Instagram опубликовал фото осужденного за коррупцию бывшего министра национальной экономики РК Куандыка Бишимбаева, разъезжавшего на Toyota Land Cruiser, сообщает Zakon.kz.

Журналист напомнил, что экс-министр был осужден на 10 лет за хищение и взятку и "вышел, не отсидев и половину".



"Когда его осудили, у него конфисковали имущество. Но, как вы видите, человек чувствует себя нормально. Номера вот только не пойму. Вроде оформлены на компанию, раз две буквы всего. На них работает, получается? Или вообще его компания?" – написал Асхат Ниязов.

Журналист спросил у Антикоррупционной службы: "А что, так можно было? Получается, укради 1,5 лярда, отсиди четыре года и норм? Катайся дальше?"

В комментариях под публикацией журналиста Антикор пояснил, что Бишимбаев был осужден Специализированным межрайонным судом Астаны 14 марта 2018 года за коррупционное преступление, "предусмотренное статьями 366 ч. 4 и 28 ч. 3-189 ч. 4 п. 2 УК РК".



"Приговором суда у осужденного конфисковано имущество. Стоит отметить, что приговор в отношении экс-министра экономики... был оглашен до введения новых норм по ужесточению ответственности лиц, совершивших коррупционное правонарушение". Пресс-служба Антикоррупционной службы

Как напомнили в ведомстве, "учитывая негативную реакцию общества к досрочным освобождениям коррупционеров, в сентябрьском Послании 2020 года президент дал поручение ужесточить ответственность для лиц, совершивших коррупцию".

"То есть, если суд назначает 10 лет лишения свободы, он должен будет отбыть этот срок полностью". Пресс-служба Антикоррупционной службы

Эти нормы, как отметили в Антикоре, "действуют с 20 декабря 2020 года".

В связи с тем, что решение об условно-досрочном освобождении ранее осужденных за коррупцию лиц не относится к компетенции Антикоррупционной службы, в ведомстве порекомендовали "обратиться за комментарием в суд".

30 декабря 2016 года сообщалось, что министр национальной экономики Куандык Бишимбаев отстранен от должности в связи с возникшими вопросами по его деятельности в холдинге "Байтерек". Новым руководителем МНЭ был назначен Тимур Сулейменов.

11 января 2017 года стало известно о задержании бывшего министра национальной экономики РК Куандыка Бишимбаева. По громкому коррупционному делу проходили 23 человека, среди которых двоюродный брат экс-министра. Некогда высокопоставленного чиновника признали виновным в хищении 1 млрд тенге при строительстве стекольного завода в Кызылорде и неоднократном получении взяток.

В марте 2018 года Куандыка Бишимбаева приговорили к 10 годам заключения. В декабре 2018 года он подал ходатайство о переводе в колонию-поселение, но суд удовлетворил ходатайство частично – в январе 2019 года экс-министра перевели для отбывания наказания в учреждение средней безопасности ИЧ-167/3 в Шымкенте.

11 октября 2019 года Куандык Бишимбаев вышел на свободу. В пресс-службе КУИС МВД РК сообщили, что ходатайство экс-министра об условно-досрочном освобождении было рассмотрено 25 сентября 2019 года Абайским районным судом Шымкента и было удовлетворено. Решение суда вступило в законную силу 11 октября 2019 года.