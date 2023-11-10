Задержание Бишимбаева: стало известно, сколько лет грозит экс-министру

Уголовное дело в отношении бывшего министра национальной экономики РК Куандыка Бишимбаева расследуют по статье "Убийство" УК РК, сообщает Zakon.kz.

Об этом 10 ноября 2023 года рассказали в пресс-службе ДП Астаны:

"Гибель женщины в одном из ресторанов Астаны расследуется по ч. 1 ст. 99 УК РК столичным департаментом полиции".

Из ч. 1 ст. 99 Уголовного кодекса Республики Казахстан следует:

"Убийство, то есть противоправное умышленное причинение смерти другому человеку, наказывается лишением свободы на срок от восьми до 15-ти лет".

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9 ноября 2023 года экс-министра Куандыка Бишимбаева задержала полиция Астаны по подозрению в убийстве жены в одном из столичных ресторанов. Об этом сообщили несколько казахстанских Telegram-каналов. Затем полиция распространила пресс-релиз, в котором подтвердила факт гибели женщины в результате побоев, однако отказалась раскрывать имена скончавшейся и задержанного. В столичном управздраве уточнили, что вызов в скорую поступил в 19:54. На месте происшествия медики обнаружили тело женщины 1992 г. р.

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10 ноября вице-министр внутренних дел Сакен Сарсенов подтвердил задержание Куандыка Бишимбаева. Он отказался комментировать слухи о том, что бывший министр был в наркотическом или алкогольном опьянении.

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Куандыка Бишимбаева задержали в 2017 году из-за громкого коррупционного скандала. В марте 2018 года его приговорили к 10 годам заключения, а уже в 2019-м он вышел на свободу. 10 ноября в пресс-службе суда Шымкента объяснили, почему осужденный экс-министр нацэкономики вышел на свободу раньше срока. Подробнее по ссылке.