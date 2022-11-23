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Токаев принял участие в сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ

Принял участие в сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ Фото: akorda.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял участие в сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, сообщает Zakon.kz.

В начале своего выступления Касым-Жомарт Токаев поблагодарил участников сессии за поздравления по случаю его победы на внеочередных президентских выборах, передает Акорда.

"Хочу подчеркнуть, что стратегический курс Казахстана на всестороннее укрепление отношений дружбы, добрососедства и взаимовыгодного сотрудничества с союзниками и партнерами по региону остается неизменным. Мы твердо нацелены и впредь прилагать усилия для поддержания высокого уровня отношений с вашими государствами как в двустороннем, так и в многостороннем форматах". Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев


Принял участие в сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ

Фото: akorda.kz

"Повышенная турбулентность в международных делах не обошла и пространство ОДКБ. В нашем регионе продолжают происходить конфликты, подрывающие стабильность и безопасность на всем евразийском пространстве. В этих условиях жизненно важным является поддержание и развитие открытого и конструктивного диалога. Это эффективный и приемлемый путь выхода из сложных кризисов и разногласий". Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев


"Мы все заинтересованы в нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном. Надеемся, что миротворческие усилия российской стороны позволят урегулировать армяно-азербайджанский конфликт исключительно политико-дипломатическим путем и вывести стороны на подписание мирного договора". Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев

Сессия

Фото: akorda.kz

Президент отдельно остановился на обстановке в Афганистане.

"Поиск путей урегулирования ситуации в этом государстве является одним из базовых факторов обеспечения безопасности на южных рубежах ОДКБ. Казахстан нацелен на продолжение практического взаимодействия с афганским руководством для решения острых социально-экономических проблем страны. Мы оказываем гуманитарное содействие Афганистану". Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев


Сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ

Фото: akorda.kz

Президент высказал ряд предложений по дальнейшему развитию взаимодействия в рамках объединения. В частности, он назвал приоритетом на ближнесрочную перспективу развитие миротворческого потенциала ОДКБ.

Касым-Жомарт Токаев поблагодарил армянскую сторону и лично Никола Пашиняна за плодотворную работу на посту председателя ОДКБ и пожелал успехов в предстоящем в 2023 году председательстве президенту Беларуси Александру Лукашенко.

В рамках плановой ротации главы государств приняли решение о назначении представителя Казахстана Имангали Тасмагамбетова на должность Генерального секретаря ОДКБ с 1 января 2023 года сроком на три года.

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