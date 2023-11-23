Токаев прибыл в Минск на сессию Совета коллективной безопасности ОДКБ

Президент РК Касым-Жомарт Токаев прибыл в Минск для участия в сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе Акорды 23 ноября, глава государства примет участие в обсуждении важных вопросов международной безопасности, связанных с деятельностью ОДКБ.





Фото: akorda.kz

Главными темами саммита военно-политического блока ОДКБ станут международная и региональная безопасность, стоящие перед организацией задачи и общие интересы входящих в блок государств. Председательствовать на сессии Совета коллективной безопасности будет президент Беларуси Александр Лукашенко.





Фото: akorda.kz

Ранее в МИД Казахстана отметили, что у страны нет планов по выходу из состава ОДКБ.

