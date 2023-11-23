Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Токаев прибыл в Минск на сессию Совета коллективной безопасности ОДКБ

Касым-Жомарт Токаев прибыл в Минск Фото: akorda.kz
Президент РК Касым-Жомарт Токаев прибыл в Минск для участия в сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе Акорды 23 ноября, глава государства примет участие в обсуждении важных вопросов международной безопасности, связанных с деятельностью ОДКБ.

Прибытие Токаева в Минск

Фото: akorda.kz

Главными темами саммита военно-политического блока ОДКБ станут международная и региональная безопасность, стоящие перед организацией задачи и общие интересы входящих в блок государств. Председательствовать на сессии Совета коллективной безопасности будет президент Беларуси Александр Лукашенко.

Флаги участников ОДКБ

Фото: akorda.kz

Ранее в МИД Казахстана отметили, что у страны нет планов по выходу из состава ОДКБ.

Читайте также

Признание документов об образовании в странах ЕАЭС упростили в Казахстане
Меньше бюрократии: казахстанским педагогам и юристам станет проще работать в странах ЕАЭС
Как реализуется предвыборная кампания Президента Токаева по развитию АПК
Как реализуется предвыборная кампания президента Токаева по развитию АПК
президент РК
Токаев заявил о готовности Казахстана создать условия для работы компании из Вьетнама
Никита Дробны
ОДКБ Токаев Касым-Жомарт Беларусь
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Жителям Казахстана "обещают" компенсации от 150 тысяч тенге
Казахстанцам "обещают" компенсации от 150 тысяч тенге
судью подозревают в хулиганстве
Председателя суда в ВКО подозревают в нападении на женщину
Пособия и АСП: названы размеры соцвыплат казахстанцам
Пособия и АСП: названы размеры соцвыплат казахстанцам
В Алматы ликвидировали стихийную парковку у автовокзала "Саяхат"
В Алматы ликвидировали стихийную парковку у автовокзала "Саяхат"
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления