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В Акорде прокомментировали новую должность Имангали Тасмагамбетова

Акорда и ОДКБ Фото: olympic.kz
Имангали Тасмагамбетов будет возглавлять ОДКБ три года, сообщает Zakon.kz.

Назначение Имангали Тасмагамбетова на должность Генерального секретаря Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) прокомментировали в пресс-службе Акорды.

Говорится, что решение о назначении представителя Казахстана Имангали Тасмагамбетова на должность Генерального секретаря ОДКБ главы государств приняли в рамках плановой ротации.


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Должность он будет занимать три года, начиная с 1 января 2023 года.

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