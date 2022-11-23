В Акорде прокомментировали новую должность Имангали Тасмагамбетова

Имангали Тасмагамбетов будет возглавлять ОДКБ три года, сообщает Zakon.kz.

Назначение Имангали Тасмагамбетова на должность Генерального секретаря Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) прокомментировали в пресс-службе Акорды.

Говорится, что решение о назначении представителя Казахстана Имангали Тасмагамбетова на должность Генерального секретаря ОДКБ главы государств приняли в рамках плановой ротации.





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Должность он будет занимать три года, начиная с 1 января 2023 года.



