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Законодательство РК

В КГД опровергли требование хранить суммы более 30 млн тенге на счету

порядок хранения наличных денег Фото: Zakon.kz
В Комитете государственных доходов рассказали, как отражать в декларации наличные деньги на сумму более 1000 МРП (более 30,6 млн тенге), сообщает Zakon.kz.

Речь идет о втором этапе Всеобщего декларирования, который вводится с 1-го января 2023 года. Декларацию об активах и обязательствах (ф. 250.00) должны сдавать работники квазигоссектора, государственных учреждений и их супруги.

"В декларации об активах и обязательствах подлежат отражению наличные деньги, не превышающие 10 000-кратный размер МРП. При этом законодательством не предусмотрен запрет на хранение наличных денег свыше 10 000 МРП", – отметили в КГД.

В Комитете добавили, что физические лица вправе самостоятельно решать вопросы хранения денег в наличной или безналичной форме, а также их сумму.

Ранее сообщалось, что в рамках всеобщего декларирования наличные деньги, превышающие 10 000-кратный размер МРП (более 30,6 млн тенге), должны размещаться на банковских счетах.

К государственным учреждениям относятся учреждения и организации в сфере образования, дошкольного образования, здравоохранения, культуры, спорта и т.д.

Квазигосударственный сектор – это государственные предприятия, товарищества с ограниченной ответственностью, акционерные общества, в том числе национальные управляющие холдинги, национальные холдинги, национальные компании, участником или акционером которых является государство, а также дочерние, зависимые и иные юридические лица, являющиеся аффилированными с ними.

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