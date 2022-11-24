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Мухтар Кул-Мухаммед о высказываниях Соловьева: Брызжет ядовитыми слюнями

Мухтар Кул-Мухаммед о высказываниях Соловьева: Брызжет ядовитыми слюнями Фото: kremlin.ru
В кулуарах Сената председатель Комитета по международным отношениям, обороне и безопасности Мухтар Кул-Мухаммед 24 ноября прокомментировал выступления российских экспертов на телеканале "Россия 1", ведущим которого является Владимир Соловьев, сообщает Zakon.kz.

По словам Мухтара Кул-Мухаммеда, Соловьев давно стал персоной нон грата во многих странах мира и сейчас возглавляет всевозможные санкционные черные списки. Поэтому, озлобившись, бросается на всех подряд и брызжет ядовитыми слюнями. В прошлом на телеканале "Россия 1" он открыто предлагал "долбануть" бомбами Алматы, от которых пришел в ужас даже гость его программы – депутат Госдумы Онищенко.

"На фоне всеобщего неприятия он часто сам выступает и гостей своей программы подталкивает на скандальные, подстрекательские заявления. Причем все это происходит в прямом эфире и в истеричной форме". Мухтар Кул-Мухаммед

Он отметил, что заявление российского политолога Дробницкого о том, что "следующей проблемой может стать Казахстан. Потому что там тоже могут начаться те же самые нацистские процессы", явно попахивает прямой угрозой в адрес нашей страны.

"Можно было бы не обращать внимание на мнение китчевого эксперта-фантаста Дробницкого, он же – Жуков, если оно не прозвучало бы в эфире государственного канала дружеской нам России, с которой мы состоим в Евразийском экономическом союзе и ОДКБ. Поскольку подобные акцентированные, целенаправленные выпады российских политиков давно стали системными на шоу Соловьева, то они, несомненно, заслуживают предметного реагирования со стороны федеральных властей России". Мухтар Кул-Мухаммед

Он отметил, что Казахстан вот уже более 30-ти лет является независимым государством. И пора Соловьеву и ему подобным политиканам понять очевидную истину и научиться считаться с новой геополитической реальностью.

23 ноября председатель Мажилиса Ерлан Кошанов пообещал отреагировать на скандальные заявления в программе Соловьева. В кулуарах Мажилиса об этом уже высказался заместитель главы внешнеполитического ведомства Роман Василенко, заявив, что эти слова заслуживают соответствующей реакции со стороны властей России.    

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