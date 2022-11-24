Автобус попал в огромную дыру в асфальте в Алматы

В Instagram появилась фотография, на которой автобус заехал колесом в большую дыру в асфальте в Алматы, сообщает Zakon.kz.

Автор фото пишет, что в мкр. Мадениет (Рахат) проваливается асфальт: "Никогда не делали дороги, только латали, и то так себе. У нас даже обочины нет ходить, все провалилось. Машины и автобусы разъехаться не могут".

Как сообщили в Управлении энергетики и водоснабжения, место провала огорожено сигнальной лентой. Подрядной организацией ведутся работы по засыпке образовавшихся провалов и ям.

Как отметили в управлении, в 2019 году были завершены строительно-монтажные работы по строительству магистральных сетей водопровода и канализации в микрорайоне.

Столкновение двух автобусов произошло в Алматы 8 ноября на пересечении ул. Толе би и пр. Абылай хана.