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Автобус попал в огромную дыру в асфальте в Алматы

Автобус провалился под асфальт в Алматы Фото: Instagram/kris.p_kz
В Instagram появилась фотография, на которой автобус заехал колесом в большую дыру в асфальте в Алматы, сообщает Zakon.kz.

Автор фото пишет, что в мкр. Мадениет (Рахат) проваливается асфальт: "Никогда не делали дороги, только латали, и то так себе. У нас даже обочины нет ходить, все провалилось. Машины и автобусы разъехаться не могут".

Как сообщили в Управлении энергетики и водоснабжения, место провала огорожено сигнальной лентой. Подрядной организацией ведутся работы по засыпке образовавшихся провалов и ям.

Как отметили в управлении, в 2019 году были завершены строительно-монтажные работы по строительству магистральных сетей водопровода и канализации в микрорайоне.  

Столкновение двух автобусов произошло в Алматы 8 ноября на пересечении ул. Толе би и пр. Абылай хана.

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