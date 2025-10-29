#АЭС в Казахстане
Общество

Поправки о запрете пропаганды ЛГБТ вынесут на пленарное заседание Мажилиса

Здания Мажилиса и Сената Парламента РК, Мажилис, Сенат, Парламент, госслужба, госслужащие, государственная служба, государственные служащие, фото - Новости Zakon.kz от 29.10.2025 15:20 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Рабочая группа Мажилиса 29 октября 2025 года утвердила поправки по запрету пропаганды нетрадиционной сексуальной ориентации и педофилии. Теперь их вынесут на пленарное заседание нижней палаты, передает корреспондент Zakon.kz.

Как отметил руководитель рабочей группы депутат Елнур Бейсенбаев, поправки вносятся сразу в 9 Законов РК: "О правах ребенка в Республике Казахстан" (статьи 34 и 39), "О рекламе", "О связи", "О культуре", "Об образовании", "О защите детей от информации, причиняющей вред их развитию", "О кинематографии", "Об онлайн-платформах и онлайн-регламенте", "О масс-медиа".

"Вчера была принята главная материальная норма в Законе о правах ребенка РК, которая гласит: пункт 3 статьи 34 после слова "насилие" дополнить словами "пропагандирующие нетрадиционную сексуальную ориентацию и педофилию". Мы его вчера приняли. Теперь далее, в тот же законопроект, в статью 39 уточнение вносится – пункт 1 после слова "порнография" дополнить словами "пропагандирующих нетрадиционную сексуальную ориентацию, педофилию", – уточнил депутат.

По словам мажилисмена, под пропагандой нетрадиционной сексуальной ориентации понимается распространение информации о нетрадиционной сексуальной ориентации и приверженности к ней, совершенное публично или с использованием масс-медиа, сетей телекоммуникаций или онлайн-платформ, в том числе намеренно искаженное для неопределенного круга лиц в целях формирования положительного общественного мнения.

В Мажилисе разъяснили суть поправок о запрете пропаганды ЛГБТ

28 октября 2025 года рабочая группа Мажилиса рассмотрела и поддержала норму о запрете пропаганды ЛГБТ и педофилии в рамках законопроекта по вопросам архивного дела.

Азамат Сыздыкбаев
