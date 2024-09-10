Главу "Кинопоиска" и онлайн-кинотеатр оштрафовали за пропаганду педофилии

10 сентября Таганский суд Москвы оштрафовал онлайн-кинотеатр "Кинопоиск" на 7 млн рублей (36 млн тенге) за пропаганду педофилии, сообщает Zakon.kz.

Об этом пресс-служба суда опубликовала пост в Telegram.



"ООО "Кинопоиск" признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 6.21.1 КоАП РФ (пропаганда педофилии). Суд назначил сервису административный штраф в размере 7 млн рублей", – говорится в сообщении.

До этого Таганский суд назначил штраф в размере 800 тыс. рублей (более 4 млн тенге) гендиректору "Кинопоиска" Александру Дунаевскому по делу о пропаганде педофилии с использованием интернета. Как сказано в материалах дела, поводом стал выложенный на "Кинопоиске" для свободного просмотра фильм "Любовь" Гаспара Ноэ. Картина содержит сексуальные сцены с персонажем, не достигшим 18 лет. Дунаевский вину не признал и заявил, что будет обжаловать решение суда.

Ранее сообщалось, что на 22 млн тенге оштрафовали компанию в ЗКО за незаконное снятие плодородного слоя почвы.