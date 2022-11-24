Информацию о "кредитной амнистии" и списании займов прокомментировали в АРРФР
В АРРФР заявили "о недостоверности распространяемой информации, передаваемой с целью ввести в заблуждение граждан и подтолкнуть их к действиям, последствия которых осложнят их финансовое положение".
"Для поддержки граждан, имеющих просроченную задолженность по кредитам, с октября 2021 года введен единый обязательный порядок урегулирования задолженности. В случае возникновения просрочки по кредитам заемщикам необходимо обратиться с заявлением в банк или микрофинансовую организацию, где будет рассмотрено их обращение и предложены условия реструктуризации проблемной задолженности".Пресс-служба АРРФР
В агентстве рассказали, что условия реструктуризации займа могут быть в виде:
снижения ставки вознаграждения;
отсрочки платежа;
изменения метода погашения;
увеличения срока займа;
прощения просроченного основного долга и (или) вознаграждения, отмены неустойки (штрафа, пени), комиссий и иных платежей, связанных с обслуживанием займа и т.д.
"Если заемщику не удалось достичь согласия с кредитором по условиям реструктуризации займа, он в течение 15 дней с даты получения ответа кредитора вправе обратиться в агентство. При этом заемщик обязательно должен предоставить подтверждение своего обращения в банк или МФО и недостижения взаимоприемлемого решения".Пресс-служба АРРФР
Решение об урегулировании задолженности, как уточнили в агентстве, принимается в индивидуальном порядке на основе глубокого анализа финансового состояния заемщика и его возможностей по исполнению обязательств перед финансовой организацией.
"В Казахстане продолжается реализация программы рефинансирования ипотечных займов для помощи заемщикам, получившим ипотечные займы в тенге в период с 2004 по 2009 год. В рамках программы проводится рефинансирование основного долга по займу по ставке вознаграждения не более 3% годовых", – напомнили в АРРФР.
20 октября 2022 года президент Касым-Жомарт Токаев анонсировал свои предложения по решению проблем закредитованности населения.