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Информацию о "кредитной амнистии" и списании займов прокомментировали в АРРФР

Информацию о "кредитной амнистии" и списанию займов прокомментировали в АРРФР Фото: pixabay
В социальных сетях и мессенджерах периодически распространяется информация касательно якобы проводимой "кредитной амнистии" и списания по всем видам займов. Об этом 24 ноября 2022 года корреспонденту Zakon.kz сообщили в Агентстве РК по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР).

В АРРФР заявили "о недостоверности распространяемой информации, передаваемой с целью ввести в заблуждение граждан и подтолкнуть их к действиям, последствия которых осложнят их финансовое положение".

"Для поддержки граждан, имеющих просроченную задолженность по кредитам, с октября 2021 года введен единый обязательный порядок урегулирования задолженности. В случае возникновения просрочки по кредитам заемщикам необходимо обратиться с заявлением в банк или микрофинансовую организацию, где будет рассмотрено их обращение и предложены условия реструктуризации проблемной задолженности".Пресс-служба АРРФР

В агентстве рассказали, что условия реструктуризации займа могут быть в виде:

  • снижения ставки вознаграждения;

  • отсрочки платежа;

  • изменения метода погашения;

  • увеличения срока займа;

  • прощения просроченного основного долга и (или) вознаграждения, отмены неустойки (штрафа, пени), комиссий и иных платежей, связанных с обслуживанием займа и т.д.

"Если заемщику не удалось достичь согласия с кредитором по условиям реструктуризации займа, он в течение 15 дней с даты получения ответа кредитора вправе обратиться в агентство. При этом заемщик обязательно должен предоставить подтверждение своего обращения в банк или МФО и недостижения взаимоприемлемого решения".Пресс-служба АРРФР

Решение об урегулировании задолженности, как уточнили в агентстве, принимается в индивидуальном порядке на основе глубокого анализа финансового состояния заемщика и его возможностей по исполнению обязательств перед финансовой организацией.

"В Казахстане продолжается реализация программы рефинансирования ипотечных займов для помощи заемщикам, получившим ипотечные займы в тенге в период с 2004 по 2009 год. В рамках программы проводится рефинансирование основного долга по займу по ставке вознаграждения не более 3% годовых", – напомнили в АРРФР.

20 октября 2022 года президент Касым-Жомарт Токаев анонсировал свои предложения по решению проблем закредитованности населения.

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