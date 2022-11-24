Цены на нефть покидают "медвежьи" объятия

Стоимость нефти марки Brent снижается из-за предполагаемого введения предельной цены барреля российской нефти в рамках 65-70 долларов. Ранее трейдеры ожидали цены на уровне 60 долларов за бочку, но баррель Brent восстановился в среду к 89,30 доллара и продолжает расти, сообщает Zakon.kz.

23 ноября в ожидании финального отчета ЕС инвесторы внимательно следили за волной роста сорта Brent, цена на который колебалась в пределах 89,20-89,40 доллара за баррель.



Страны Европы продолжают настаивать на введении максимальной стоимости барреля нефти марки Brent.

По данным агентства Bloomberg, ЕС выступил с инициативой установить 45-дневный переходный период после введения потолка цен на нефть из России. Агентство предположило, что уровень потолка цен на российскую нефть может быть выше 60 долларов за баррель.

Ожидаемый ранее трейдерами потолок цен в 60 долларов за бочку не подтвердился, в связи с чем аналитики Alpari отметили, что "медвежий рынок", наконец, разжал объятия и цена барреля Brent пошла вверх.

Фото: investing.com



Стоимость барреля нефти марки Brent снизилась 23 ноября до 84,7 доллара, потеряв 4,2%. В четверг цена немного выросла, на момент выхода материала нефть торговалась по 85,06 доллара.



Давление на цены оказали и недавно опубликованные данные о запасах энергоносителей в Соединенных Штатах. По сведениям Управления энергетической информации США, коммерческие запасы сырой нефти за неделю, завершившуюся 18 ноября, уменьшились на 3,7 млн баррелей и составили 431,7 млн баррелей, хотя аналитики предсказывали, что запасы сократятся лишь на 1 млн баррелей. Тем временем запасы нефтепродуктов в США значительно выросли. Так, товарные запасы бензина увеличились на 3,06 млн баррелей, дистиллятов – на 1,72 млн баррелей. Аналитики ждали роста первого показателя на 1,15 млн баррелей, второго – на 650 тыс. баррелей.

Свою роль в снижении цены на нефть сыграло и замедление темпов инфляции в США. Ее рост за последние восемь месяцев впервые составил ниже 8%. Также влияние на поведение трейдеров оказала информация об увеличении числа действующих буровых установок в США. По данным американской нефтесервисной компании Baker Hughes, за неделю по 23 ноября число таких установок выросло на четыре и составило 627 агрегатов.

Эксперты прогнозируют дальнейшее снижение котировок нефти до следующего года. По словам трейдера Vitol Рассела Харди, в краткосрочной перспективе рынок нефти может испытывать понижательное давление, так как покупатели уже пополнили свои запасы на случай перебоев с поставками. Однако в середине 2023 года цены на нефть будут демонстрировать восходящий тренд, поскольку спрос на энергоносители восстановится.

Что касается ситуации с предельными ценами на российскую нефть, то, как напоминают аналитики Sevens Report Research, Россия выступила с заявлением, что не станет продавать нефть тем государствам, которые поддержат ограничение цен. При этом если Запад заручится поддержкой Индии и Китая, РФ сократит экспорт, что наверняка спровоцирует шок на стороне предложения и цены взлетят вверх.

Ранее сообщалось, что решение по фиксированному потолку цен на нефть из России может быть принято странами "Большой семерки" в конце ноября 2022 года. Как жесткое регулирование цен на российскую нефть скажется на мировом энергорынке и на Казахстане? Эксперты высказали Zakon.kz разные мнения по этому поводу.