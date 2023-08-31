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Эксперты предрекают рост цен на нефть

цены на нефть Фото: pixabay
Российские эксперт заявили о том, что мировые цены на нефть эталонного сорта Brent продолжают расти и в начале осени с высокой вероятностью превысят 87 долларов за баррель, сообщает Zakon.kz.

Как пишут "Известия", следующим осенним рубежом будет рост выше максимума 2023 года почти до 90 долларов за баррель, сообщает специалист по международным финансовым рынкам маркетплейса "Финмир" Георгий Свирин. В случае если обновление рекорда произойдет, следующей целью станет уровень в 92,7 доллара за баррель, предрек он.

Однако, по мнению Свирина, цены могут и упасть. Это произойдет, если надвигающийся на штат Флорида в США ураган не нанесет существенного ущерба нефтеперерабатывающим заводам и волнения на рынке утихнут. В таком случае котировки могут снизиться до 82-83 долларов за баррель.

Перспективы подорожания топлива выше 87 долларов за баррель в скором времени видит и финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов. По его мнению, на стоимость нефти давит замедление экономики Китая и укрепление доллара.

Ранее, 25 августа, сообщалось, что цены на нефть упали до месячного минимума на фоне проблем в мировой экономике.

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