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Португалия обыграла Гану на ЧМ-2022

матч Фото: скриншот видео
Завершился третий матч игрового дня чемпионата мира по футболу 2022 года между сборными Португалии и Ганы, сообщает Zakon.kz.

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Счет открыл Криштиану Роналду. Он сам заработал и сам забил пенальти. Португалия повела 1:0, а Роналду стал первым футболистом в истории, забившим на 5 чемпионатах мира. Затем Гана попыталась отыграться, гол забил еще один капитан - Андре Айю. Но Португалия снова вышла вперед - 2:1 благодаря голу Жоау Феликс. И фактически поставил точку в матче португалец Рафаэл Леау, забив третий мяч в ворота противника.

Затем на 87 минуте произошла тройная замена у сборной Португалии. С поля ушел Криштиану Роналду, Бернарду Силва и Жоау Феликс. В игру вступили Гонсалу Рамуш, Жоау Мариу и Жоау Пальинья.

И, возможно, именно это помогло Гане добавить напряжения в игру. Осман Букари отлично подстроился под мяч и пробил головой очень точным ударом в ворота, но общую ситуацию гол не спас.

Португалия - Гана 3:2:

65 Роналду - пенальти (1:0)

73 Айю А (1:1)

78 Жоау Феликс (2:1)

80 Леау (3:1)

89 Букари (3:2)

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